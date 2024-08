Unfall auf der A7: Alkoholisierter Fahrer rammt Milchtanklaster

Um 4 Uhr in der Früh kam es am Mittwoch auf der A7 zwischen Altenstadt und Illertissen zu einem Unfall mit einem Milchtanklaster, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden konnte die Polizei auf Rückfrage noch nicht beziffern.

Der Unfall ereignete sich, als in den frühen Morgenstunden ein alkoholisierter Pkw-Fahrer vom Parkplatz „Badhauser Wald - Ost“ Richtung Norden auf die Fahrbahn fuhr. Laut eines Reporters vor Ort hatte der Mann vergessen, die Lichter seines Pkw einzuschalten. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht. Beim Befahren der Autobahn rammte der Pkw einen dort fahrenden unbeladenen Milchtanklaster.

Unfall auf der A7: Milchtanklaster kommt von Fahrbahn ab

Dieser geriet in Schleudern und kam von der Fahrspur ab. Das Fahrerhaus knickte in der Böschung nach rechts ein, der Sattelzug blieb in Fahrtrichtung stehen. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt, der alkoholisierte Pkw-Fahrer erlitt eine leichte Wunde am Kopf. Laut des Reporters vor Ort wurde der Mann noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht. Die Polizei bestätigte, dass der Pkw-Fahrer nicht weiter stationär behandelt werden würde.

Der Polizeieinsatz war am Mittwochmorgen schon wieder beendet. Die Aufräumarbeiten und die Bergung des Milchtanklasters dauerten noch weiter an. Laut eines Polizeisprechers sollte der Laster bis etwa 9 Uhr abgeschleppt werden.