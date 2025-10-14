Icon Menü
Unfall auf der A7 bei Vöhringen: Lkw-Fahrer übersieht Auto

Vöhringen

Unfall auf der A7 bei Vöhringen: Lkw-Fahrer übersieht Auto

Bei Vöhringen wollte ein Lkw auf die A7 fahren. Dabei stieß er mit einem Auto zusammen, das bereits auf der Autobahn fuhr.
    Auf der Autobahn bei Vöhringen kam es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto.
    Auf der Autobahn bei Vöhringen kam es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Bei Vöhringen hat ein Lkw-Fahrer auf der A7 einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte der 39-Jährige am Montag vom Parkplatz Reudelberger Forst auf die Autobahn auffahren. Er war dabei mit einem Sattelgespann unterwegs. Als er vom Einfädelungsstreifen auf die durchgehende Fahrbahn wechselte, übersah er ein Auto, das dort fuhr.

    Der Schaden beträgt bei dem Unfall auf der A7 bei Vöhringen rund 13.000 Euro

    Der Lkw-Fahrer stieß mit dem Wagen des 64-Jährigen zusammen. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein hoher Schaden von rund 13.000 Euro. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Die Autobahnpolizei Memmingen bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 08331/100311 zu melden. (AZ)

