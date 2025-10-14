Unfall auf der A7 bei Vöhringen: Lkw-Fahrer übersieht Auto

Bei Vöhringen hat ein Lkw-Fahrer auf der A7 einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte der 39-Jährige am Montag vom Parkplatz Reudelberger Forst auf die Autobahn auffahren. Er war dabei mit einem Sattelgespann unterwegs. Als er vom Einfädelungsstreifen auf die durchgehende Fahrbahn wechselte, übersah er ein Auto, das dort fuhr.

Der Schaden beträgt bei dem Unfall auf der A7 bei Vöhringen rund 13.000 Euro

Der Lkw-Fahrer stieß mit dem Wagen des 64-Jährigen zusammen. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein hoher Schaden von rund 13.000 Euro. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Die Autobahnpolizei Memmingen bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 08331/100311 zu melden. (AZ)