Frau betätigt Bremse statt Kupplung: Anderes Auto fährt auf

Ein kurioser Auffahrunfall hat sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf der Staatsstraße 2031 bei Illertissen ereignet. Eine 61 Jahre alte Autofahrerin, die mit ihrem Wagen in Richtung Süden fuhr, betätigte aus Unachtsamkeit anstatt dem Kupplungs- das Bremspedal. Mit diesem abrupten Bremsvorgang hat eine dahinter fahrende 27-Jährige nicht gerechnet: Sie fuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Wagen auf das Auto der 61-Jährigen auf, weil sie keinen ausreichenden Sicherheitsabstand einhielt.

Beide Frauen wurden in die Stiftungsklinik Weißenhorn gebracht

Durch den Aufprall wurden die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht. Die Polizei leitete gegen die beiden Autofahrerinnen jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)