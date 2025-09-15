Auto kommt auf regennasser Fahrbahn der A7 ins Schleudern

Kurz vor der Anschlussstelle Vöhringen der A7 ist es am Sonntagmorgen in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem hoher Sachschaden entstand. Eine Autofahrerin hatte großes Glück und blieb unverletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war die 40-Jährige gegen 8 Uhr „mit nicht angepasster Geschwindigkeit“ auf der regennassen Fahrbahn unterwegs. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass das Auto ins Schleudern geriet, gegen die Mittelschutzplanke krachte und anschließend quer über beide Fahrstreifen zum Stehen kam.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen auf etwa 23.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und für die Fahrbahnreinigung mussten beide Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden, hierfür war die Freiwillige Feuerwehr Illertissen im Einsatz. (AZ)