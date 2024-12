Unfall im Ulmer Weihnachtszirkus: Artistin stürzt ab

Für die Zuschauer war es ein Schock, für die Mitwirkenden ebenso: Bei einer Vorstellung des Ulmer Weihnachtszirkus ist eine Artistin am Samstagnachmittag aus zweieinhalb bis drei Meter Höhe gestürzt und lag in der Manege. „Sofort waren Rettungskräfte da“, erklärt ein Zirkussprecher. Ganz viele Ersthelfer aus dem Publikum hätten mitgeholfen, auch ein Arzt befand sich unter den Zuschauern. Die 28-jährige Artistin musste vorerst in der Manege liegen bleiben, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie Rückenverletzungen davongetragen hat.

