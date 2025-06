Jugendlicher verliert Kontrolle über Fahrzeug: Vier Personen werden verletzt

In der Ortsmitte von Babenhausen hat sich am Mittwoch um die Mittagszeit ein Verkehrsunfall ereignet. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 16-Jähriger gegen 13 Uhr mit einem umgebauten Auto unterwegs, das er aufgrund der Geschwindigkeit und Bauart mit dem Leichtkraftrad-Führerschein fahren darf. Durch den Umbau verfügen diese Fahrzeuge über einen stark verkürzten Radabstand an der hinteren Achse und werden als „Dreiräder“ wahrgenommen.

Der Wagen kollidierte vor dem Rathaus in Babenhausen mit einem geparkten Auto

Auf Höhe des Babenhauser Rathauses verlor der Jugendliche laut Polizei in der dortigen S-Kurve wohl die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug kollidierte frontal mit einem am Straßenrand geparkten Auto, das durch die Wucht des Aufpralls rund zwei Meter verschoben wurde. Nebst dem Fahrzeugführer befanden sich drei weitere Insassen im Alter von 16 Jahren im Fahrzeug. Alle vier mussten rettungsdienstlich behandelt und in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Warum es zum Verkehrsunfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. An den beiden Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. (AZ)