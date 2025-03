Autofahrer donnert in Holzhütte am Sportgelände

Ein beschädigtes Auto und einen Mann darin hat ein Zeuge am Mittwochabend auf dem Gelände des Sportvereins Buch entdeckt. Das berichtet die Polizei Illertissen. Sie kontrollierte den Fahrzeuginsassen, einen 36-jährigen Mann. Er war mit über drei Promille sehr stark alkoholisiert. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits am Mittwochnachmittag mit dem Pkw einen Steilhang neben dem Parkplatz des Sportgeländes hinuntergefahren und mit dem Pkw in einer Holzhütte des Sportvereins gelandet war.

Hierbei wurden tragende Teile der Hütte beschädigt, sodass sie laut Polizei nun einsturzgefährdet ist. Im Zuge des Einsatzes zeigte der 36-Jährige einen gefälschten ausländischen Führerschein vor, eine gültige Fahrerlaubnis besitzt der Mann nicht. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Den Schaden am stark beschädigten Pkw schätzt die Polizei auf 5000 Euro, den Schaden an der Hütte auf etwa 8000 Euro. Gegen den 36-Jährigen werde wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. (AZ)