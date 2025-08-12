Zeugen gesucht: Sattelzug und Auto stoßen zusammen

In der Stoffenrieder Straße in Schießen hat es am Montag gekracht. Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls um Mithilfe. Gegen 19.30 Uhr kam es in einer Kurve im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Automobil. Das berichtet die Polizei. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/96550, in Verbindung zu setzen. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!