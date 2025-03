Unfall in Unterroth: 16-Jähriger muss ins Krankenhaus

Auf der Hauptstraße in Unterroth ist es am Freitag gegen 15.25 Uhr zu einem Unfall auf der Hauptstraße gekommen. Eine 36-jährige Autofahrerin und ein 16-Jähriger auf einem kleinen Motorrad waren hintereinander in Richtung Illertissen unterwegs. An der Einmündung zum Kirchplatz wollte die Autofahrerin nach links einbiegen und bremste bis zum Stillstand aufgrund des Gegenverkehrs. Der dahinter fahrende 16-Jährige bemerkte das zu spät und fuhr auf.

Der 16-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt: Es entstand ein Sachschaden von 4500 Euro. (AZ)