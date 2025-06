Rennradfahrer kracht gegen geparktes Auto in Unterroth und stürzt

Ein 60 Jahre alter Radfahrer ist am frühen Dienstagabend nach einem Unfall in Unterroth mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war mit seinem Rennrad gegen ein geparktes Auto gefahren und gestürzt.

Der Unfall ereignete sich in der Kettershauser Straße in Unterroth

Die Kollision ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Kettershauser Straße. Dort war der Radfahrer in östlicher Richtung unterwegs. „Aufgrund seines abgesenkten Kopfes und des dadurch eingeschränkten Sichtfeldes“, schreibt die Polizei, „fuhr der Mann auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf“. Der 60-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro, am Rennrad von etwa 300 Euro. (AZ)