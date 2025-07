Unfall auf A7 bei Bellenberg: VW schiebt Citroen auf einen Subaru

Am Freitagabend gegen 18 Uhr hat sich auf der Autobahn A7 bei Bellenberg in Fahrtrichtung Süden ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos ereignet. Den Unfallhergang schildert die Autobahnpolizei Memmingen so: Eine 44-Jährige fuhr mit ihrem Subaru auf dem linken Fahrstreifen und musste kurz vor dem Parkplatz Reudelberger Forst aufgrund der Verkehrslage abbremsen. Der hinter ihr fahrende 56-Jährige konnte mit seinen Citroen noch rechtzeitig bremsen. Dies gelang einer 29-Jährigen nicht mehr, die mit ihrem VW hinter dem Citroen fuhr. Sie fuhr dem anderen Auto frontal ins Heck und schob dieses auf den Subaru auf. Der Citroen wurde durch den Aufprall noch seitlich gegen die Mittelschutzplanke gedrückt.

Die Feuerwehr Weißenhorn schob eines der beteiligten Fahrzeuge auf den nahen Parkplatz

Während der 56-Jährige und die 44-jährige unverletzt blieben, zog sich die 29-jährige Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Subaru blieb fahrbereit, der VW und der Citroen wurden durch die Feuerwehr Weißenhorn auf den nahegelegenen Parkplatz Reudelberger Forst geschoben, wo sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeibericht sich auf ungefähr 28.000 Euro. (AZ)