Unfall in Vöhringen: Baum verhindert Sturz in Kanal

Wie vor wenigen Tagen in Unterroth, verhinderte am Montagmittag in Vöhringen gegen 12.45 Uhr ein Baum den Sturz eines Unfallfahrzeuges in einen Bach.

Laut Mitteilung der Polizei war ein 74-jähriger Autofahrer mit seinem Toyota auf dem Schleifweg in südlicher Richtung unterwegs. Von dort bog er nach links auf den Verbindungsweg zur Sportparkstraße ab. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache noch weiter nach links vom Weg ab, fuhr etwa fünfzig Meter weit durch die angrenzende Wiese und prallte dann frontal an einen Baum, der am Ufer des auch Mühlbach genannten Altenstadter Kanals steht.

Feuerwehr Vöhringen sichert Unfallstelle und birgt beschädigten Toyota

Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Mithilfe eines vorbeikommenden Radfahrers sowie weiterer Ersthelfer konnte der Fahrer sein Auto selbstständig verlassen und dann dem Rettungsdienst übergeben werden. Als Ursache wird ein plötzlich auftretender medizinischer Notfall angenommen. Alkohol schließt die Polizei ausdrücklich aus. Die Feuerwehr Vöhringen zog das Unfallauto aus der Schräglage am Baum zurück auf die Wiese und sicherte die Unfallstelle ab. Erste Schätzungen zur Höhe des wirtschaftlichen Totalschadens bewegen sich zwischen acht- und zehntausend Euro.