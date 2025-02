Unfall mit einer Radlerin auf dem Gehweg: Polizei leitet zwei Verfahren ein

Eine Radfahrerin war am Montagnachmittag, 17. Februar, auf dem Gehweg entlang der Memminger Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie entgegen der Fahrtrichtung. Gleichzeitig wollte eine Autofahrerin den Parkplatz eines Supermarkts verlassen und nahm dabei der von rechts kommenden Fahrradfahrerin die Vorfahrt. Es kam zur Kollision im Bereich der Einmündung. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin. Sie trug laut Polizei keinen Helm. Die Frau zog sich diverse Prellungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Schaden. Die Polizei leitete gegen die Autofahrerin ein Strafverfahren ein. Gegen die Fahrradfahrerin wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil sie den Gehweg in verbotener Fahrtrichtung befuhr, teilt die Illertisser Polizei mit. (AZ)

