Auto und Traktor stoßen zusammen: Frau verletzt

Am Mittwochabend ist es gegen 19.30 Uhr auf der Staatsstraße 2017 von Weiler in Richtung Babenhausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinwagen und einer Zugmaschine mit angehängtem Arbeitsgerät gekommen.

Unfall zwischen Auto und Zugmaschine bei Osterberg-Weiler: 18-Jährige verletzt

Wie am Unfallort von der Polizei zu erfahren war, kam die Zugmaschine aus einem Feldweg auf der Südseite der Staatsstraße und bog auf diese nach rechts in Richtung Babenhausen ein. Etwa fünfzig Meter weiter wollte der Traktorfahrer in einen weiteren Feldweg nach links in Richtung Norden einbiegen und übersah dabei, dass hinter ihm eine 18-Jährige mit ihrem Auto zum Überholen angesetzt hatte. So kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Pkw seitlich von der Zugmaschine erfasst wurde.

Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur Überwachung in eine Klinik eingeliefert. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Ortsfeuerwehr Weiler sowie die Nachbarwehren aus Osterberg und Kellmünz sicherten die Unfallstelle ab und waren bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Der Sachschaden am Auto wird von der Polizei mit 3000 Euro angegeben, der Traktor blieb offensichtlich unbeschädigt. Die Staatsstraße blieb für die Unfallaufnahme und die Aufräumungsarbeiten etwa eine Stunde lang gesperrt.