Unfallflucht: Fahrerin überholt, da schert ein Auto aus

Von einer Unfallflucht auf der A7 berichtet die Autobahnpolizei Memmingen. Am Sonntag, 28. September, gegen 12.15 Uhr scherte in Fahrtrichtung Füssen auf Höhe Illertissen ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw aus. Und das, obwohl dieser gerade von einer 31-jährigen Autofahrerin überholt wurde. Die Frau musste daraufhin ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Deshalb fuhr sie auf ein weiteres, unbeteiligtes Auto auf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro, schätzt die Polizei. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Auto handelte es sich um einen weißen Mercedes SUV mit Mindelheimer Kennzeichen. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei unter Telefon 08331/1000 zu melden. (AZ)

