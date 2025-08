Nach Unfallflucht in Altenstadt: Mann zeigt sich selbst an

Am Freitag war ein 71-jähriger Autofahrer die Memminger Straße in nördliche Richtung unterwegs, das berichtet die Polizei. Im Bereich der Einmündung zur Friedhofstraße parkte ein bislang unbekannter Kastenwagen, ähnlich einem Sprinter, mit Handwerkeraufschrift in einer Parkbucht am rechten Straßenrand. Beim Vorbeifahren touchierte der Mann mit dem Pkw den geparkten Sprinter mit dem rechten Außenspiegel. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wenige Stunden später erschien der Unfallverursacher persönlich bei der Polizei in Illertissen und meldete den Vorfall doch noch. Hierbei konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei ihm wahrnehmen. Der Vortest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Es bestehe also der Verdacht, dass er bereits zum Unfallzeitpunkt nicht unerheblich alkoholisiert war, deshalb wurde eine Blutentnahme vorgenommen. Am Fahrzeug des Unfallverursachers wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Marke und Kennzeichen des angefahrenen Fahrzeugs sind unbekannt. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zum beschädigten Kastenwagen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, zu melden. (AZ)

89281 Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis