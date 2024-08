Unfallflucht in Bellenberg: Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 15.10 Uhr haben Anwohner der Auer Straße in Bellenberg eine Unfallflucht gemeldet. Ein bislang unbekannter Fahrer soll mit seinem weißen Transporter eine Leitbake umgefahren haben und anschließend in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet sein.

An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, bittet um Zeugenhinweise.