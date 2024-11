Raser verursacht Unfall und flüchtet: Polizei Illertissen sucht Zeugen

In Illertissen hat ein Raser einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizeibericht war am frühen Samstagabend eine Kolonne aus vier Fahrzeugen der Marke BMW mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs und bog mit teilweise quietschenden Reifen nach links in die Adlusstraße ab. Hierbei verlor der Fahrzeugführer des letzten Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass das Fahrzeugheck ausbrach und der Wagen gegen den Gartenzaun eines angrenzenden Mehrfamilienhauses stieß.

Rasanter Unfall in Illertissen: BMW-Fahrer flüchtet

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher laut Polizei in südlicher Richtung unerlaubt von der Unfallstelle. Hinsichtlich des Unfall-Pkws ist bekannt, dass es sich um einen dunklen 1er-BMW handelt, welcher an der Heckstoßstange und am rechten Außenspiegel deutliche Beschädigungen aufweisen müsste. Der Fremdschaden am Zaun wird von den Beamten auf 700 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303 96510 entgegen. (AZ)