Unfallflucht in Kellmünz: Auto beschädigt anderen Pkw in einer Engstelle

Eigentlich ist die Fahrbahn zwischen einem parkenden Kleinwagen und einem Lkw zu eng. Ein unbekannter Autofahrer fährt trotzdem durch – und hinterlässt Schäden.

Für einen üblichen Pkw war die Kellmünzer Straße Sonnenrain am Dienstag vorübergehend eigentlich nicht breit genug: Am rechten Rand parkte ein Kleinwagen der Marke Nissan, auf der linken Seite wurde gerade ein großer Lastkraftwagen beladen. Dennoch fuhr eine unbekannte Person mit ihrem Auto durch die etwa 1,80 Meter breite Lücke und touchierte dabei den Kleinwagen auf der gesamten Fahrzeuglänge, heißt es in der Polizeimeldung.

Der unbekannte Fahrer fährt trotz der verursachten Schäden weiter

Der Unfallverursacher richtete bei seiner Fahrt durch die Engstelle einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Die Person fuhr trotzdem weiter, wurde aber von einem Baggerführer in der Nähe dabei beobachtet. Dieser konnte erste Hinweise auf das Fahrzeug des Verursachers geben. Die Polizei Illertissen nimmt die Ermittlungen auf. (AZ)