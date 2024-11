Zweimal Blechschaden in Vöhringen

Fahrerflucht hat ein Mann am Freitagnachmittag in Vöhringen begangen. Wie die Polizei berichtet, sah eine Zeugin gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Falkenstraße, wie ein Kastenwagen in einer Kurve mit dem hinteren rechten Fahrzeugbereich die linke Front eines geparkten Autos streifte und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernte. Dank der Zeugenaussagen konnte der 61-jährige Unfallverursacher im Nachgang ermittelt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1050 Euro, schätzt die Polizei. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren. Um die Mittagszeit hatte sich ebenfalls in Vöhringen ein Verkehrsunfall in der Industriestraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts ereignet. Eine 30-jährige Autofahrerin übersah beim Ausparken den hinter ihrem Fahrzeug stehenden Pkw eines 68-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. So entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000 Euro. (AZ)

