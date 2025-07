Radfahrerin weicht Auto in Weißenhorn aus und stürzt

Zur Aufklärung einer Unfallflucht in Weißenhorn bittet die örtliche Polizei um Zeugenhinweise. Bei dem Unfall wurde eine Radfahrerin leicht verletzt. Ein Autofahrer, der die Radfahrerin womöglich übersehen hatte, setzte seine Fahrt unbehelligt fort.

Die Radfahrerin kam am Bordstein zu Fall

Wie die Weißenhorner Polizei am Dienstag mitteilte, ereignet sich der Unfall bereits am vergangenen Freitag, 18. Juli. Er wurde aber jetzt erst angezeigt. Demnach befuhr an dem Tag eine Radfahrerin gegen 13.30 Uhr den Radweg an der Ulmer Straße. Auf Höhe der dortigen Tankstelle fuhr ein unbekannter Fahrer mit seinem Auto aus dem Tankstellengelände auf die Ulmer Straße aus. Die Radfahrerin befürchtete, dass der Autofahrer sie übersehen würde und wich auf die Fahrbahn der Ulmer Straße aus. Nach diesem Schlenker wollte die Radfahrerin wieder auf den Radweg zurückfahren, sie kam jedoch am Bordstein zu Fall. Bei dem Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Pkw-Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)