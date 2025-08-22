Unfallserie im Regen: Auf der Autobahn entstehen rund 100.000 Euro Schaden

Bei Starkregen ereignete sich am Donnerstagmorgen innerhalb nur einer Stunde auf den Autobahnen rund um Illertissen und Memmingen gleich eine ganze Serie von Unfällen. Die Bilanz: Zwei Schwer-, zwei Leichtverletzte sowie ein Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro. Im Einsatz waren neben den örtlichen Feuerwehren, Autobahnmeistereien und Rettungsdiensten die Autobahnpolizei Memmingen sowie die umliegenden Polizeiinspektionen, die aufgrund der Masse an Unfällen aushalfen.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr bei Memmingen. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der A7 in nördliche Richtung und kam im Regen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste, der Mann blieb unverletzt. Nur wenige Minuten später ereignete sich ein weiterer Unfall bei Kirchdorf an der Iller. Ein 23-Jähriger geriet mit seinem Wagen während eines Überholvorganges auf der linken Spur bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front gegen die Leitplanke. Der junge Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, der Pkw musste abgeschleppt werden. Wiederum fünf Minuten später kam bei Dettingen auf der A7 Richtung Kassel ein 20-Jähriger mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Autobahn ab. Der Wagen durchbrach den Wildschutzzaun und blieb im angrenzenden Schilffeld stark beschädigt liegen. Der 20-Jährige konnte sich unverletzt befreien, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Autofahrer aus der Slowakei muss Sicherheitsleistung hinterlegen

Gegen 6.35 Uhr krachte es bei Buxheim auf der A96 in Richtung Lindau erneut. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, touchierte mit seinem Auto die rechte Schutzplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Mann aus der Slowakei wurde nicht verletzt, musste aber vor Ort eine niedrige dreistellige Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Auch sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Vater und Tochter (6) haben bei Illertissen Glück im Unglück

Um 6.56 Uhr ereignete sich ein Unfall bei Illertissen auf der A7. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in Richtung Füssen und geriet aufgrund Aquaplaning kurz vor dem Parkplatz Tannengarten ins Schleudern. Das Auto drehte sich und prallte zunächst in die rechte und im Anschluss in die linke Schutzplanke. Der 41-Jährige und seine sechsjährige Tochter blieben beide unverletzt, ihr Fahrzeug musste allerdings abgeschleppt werden.

Der letzte Unfall dieser Serie geschah schließlich zwei Minuten später bei Wiedergeltingen im Unterallgäu auf der A96. Dabei wurden ein 34-Jähriger und seine 33-jährige Beifahrerin schwer verletzt, da sich ihr Auto überschlug. (AZ)