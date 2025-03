Jugendliche Diebe schrauben Straßenschilder ab

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei in Illertissen gerufen worden: Zwei 16-Jährige machten sich am Freitag kurz vor Mitternacht im Illertisser Ortsteil Betlinshausen an den Verkehrszeichen zu schaffen.

Die beiden Jugendlichen schraubten mehrere Schilder von den Masten ab und brachten sie zu sich nach Hause. Als sie hierauf an einem anderen Ort erneut zur Tat ansetzten, konnten sie durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, der die Polizei alarmierte.

Die eingesetzte Streife konnte die beiden Diebe kurze Zeit darauf in der Nähe des Tatorts hinter einem Busch kauernd auffinden. Die beiden Jugendlichen gaben sich reumütig und montierten die Schilder auf Anweisung der Beamten wieder an ihrem ursprünglichen Platz. Sie konnten im Anschluss entlassen werden.

Da die beiden zudem verdächtigt werden, weitere Verkehrszeichen beschädigt zu haben, wurden durch die Polizeiinspektion Illertissen Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ)