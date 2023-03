An Unterallgäuer Schulen gibt es kostenlos Binden und Tampons

Der Landkreis startet ein Pilotprojekt. Auch in den Verwaltungsgebäuden werden die Automaten mit kostenlosen Menstruationsprodukten aufgestellt

Wasser, Seife und Toilettenpapier sind Standard in öffentlichen Sanitäreinrichtungen. Noch nicht überall zu finden sind dagegen Menstruationsprodukte. Da diese aus Sicht der Unterallgäuer Kreisverwaltung aber genauso zum Hygienebedarf gehören wie die Seife, hängt der Landkreis in seinen Schulen und Verwaltungsgebäuden Spender mit kostenlosen Tampons und Binden für den Notfall auf.

Es handele sich dabei um ein Pilotprojekt mit einer Testphase von sechs Monaten, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Danach soll Bilanz gezogen und darüber entschieden werden, ob das Projekt fortgeführt wird. Insgesamt bringt der Kreis 18 Hygienespender an – zwölf in Schulen und sechs in Verwaltungsgebäuden.

Diese Schulen im Unterallgäu werden mit den Spendern ausgestattet

Mit den Automaten ausgestattet werden die Staatliche Berufsschule in Mindelheim, das Schulzentrum Memmingen (Außenstelle der Berufsschule Mindelheim, Berufsfachschulen und Fachakademie für Sozialpädagogik), das Berufliche Schulzentrum Bad Wörishofen (Außenstelle der Berufsschule Mindelheim, Berufsfachschule und Schulen des Zweckverbandes Berufliche Schulen Bad Wörishofen), die Technikerschule und das Sonderpädagogische Förderzentrum in Mindelheim sowie die Landwirtschaftsschulen in Mindelheim und Memmingen mit ihren Hauswirtschaftsabteilungen. Zu finden sind die Spender zudem im Mindelheimer Landratsamt sowie in allen Außenstellen der Behörde. Die Automaten werden mit Bio-Periodenprodukten befüllt und vorerst in je einer Toilette pro Gebäude aufgehängt.

Die Idee, die Hygienespender einzuführen, stammt von der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Silvera Schmider. Schmider freut sich, dass ihr Vorschlag von der Verwaltung aufgegriffen worden sei. Damit könne man Schülerinnen und Frauen unangenehme Situationen ersparen. (AZ)