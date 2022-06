Bauern können sich am Projekt "Insektenfreundliches Günztal" beteiligen

Die Stiftung Kulturlandschaft Günztal informiert, wie sie die Überlebenschancen der Insekten im Grünland verbessern können. Ein besonderes Mähwerk bietet sich an.

Die Anzahl der Insekten und ihr Artenreichtum nehmen stetig ab. Das belegen Rote Listen und Langzeituntersuchungen. Gemeinsam mit Landwirtinnen und Landwirten aus der Region möchte die Stiftung Kulturlandschaft Günztal deshalb die Grünlandwirtschaft insektenschonender gestalten. Im Projekt "Insektenfreundliches Günztal" im Bundesprogramm Biologische Vielfalt erfahren Interessierte, wie sich mit einfachen Mitteln die Überlebenschancen der Tierchen verbessern lassen.

Grünland ist ein wichtiger Lebensraum für die heimische Insektenvielfalt. Viele Arten nutzen es, um nach Nahrung zu suchen, Nistmaterial zu sammeln, sich vor Fressfeinden zu verstecken oder in Stengeln und Blättern zu überwintern. "Das häufige Mähen wird für die Insekten jedoch zur Belastungsprobe", so die Stiftung Kulturlandschaft Günztal in einer Mitteilung. "Bei jedem Mähvorgang werden neun bis 60 Prozent der Heuschrecken verletzt oder getötet."

Schonende Mähtechnik einsetzen und Rückzugsmöglichkeiten schaffen

Daher sei es ratsam, ein besonders schonendes Mähwerk einzusetzen: das Doppelmessermähwerk. Es funktioniert anders als herkömmliche Scheiben- oder Trommelmähwerke. Statt rotierender Messer, die einen Luftsog erzeugen und die Insekten in die Messer ziehen, schneidet das Doppelmessermähwerk den Wiesenaufwuchs wie mit einer Schere. Die Insekten fallen mit dem Mahdgut größtenteils unbeschadet nach hinten. Positiver Nebeneffekt: Durch den fehlenden Luftsog wird auch der Futterverschmutzung vorgebeugt.

Tipps und Tricks: So wird Ihr Garten bienenfreundlich 1 / 5 Zurück Vorwärts 1. Den Garten ein Stück verwildern lassen und dort kleine Blühecken oder Blühstreifen als Nahrungsquelle für Bienen anzulegen.

2. Keine Insektizide oder Pflanzenschutzmittel verwenden.

3. Brutplätze für Bienen schaffen durch das Auslegen von altem Totholz, kleiner Sandhaufen oder das Aufstellen von Insektenhäusern.

4. Kleine Wasserschalen zum Trinken aufstellen.

5. Vermieden werden sollten pflegeleichte Gärten, wo nur Rasen oder Schotterflächen zu finden sind.

Neben dem Mähen stellt die nachfolgende Erntekette ein Risiko für Wiesenbewohner dar. Nach der Mahd werden verschiedene Geräte eingesetzt, um das Mahdgut zu trocknen und abzutransportieren. "Aus Sicht der Insekten verändert sich damit ihr Lebensraum radikal", so die Stiftung. Um ihnen nach der überstandenen Mahd einen Rückzugsort zu bieten, empfiehlt Landwirtschaftsberater Stefan Schütz, einzelne Bereiche der Wiese nicht mitzumähen. In diesen sogenannten Altgrasstreifen, die innerhalb oder auch am Rand der Wiesen liegen können, könne ein Teil der Insekten seinen Lebenszyklus abschließen. Ein modellhaftes Förderprogramm kommt für die zusätzlichen Kosten bei der Bewirtschaftung auf und honoriert das Engagement.

Die Stiftung Kulturlandschaft Günztal will durch das Projekt "Insektenfreundliches Günztal" ein Paket für den Einstieg in den Insektenschutz bieten und Landwirte bei den ersten Schritten unterstützen. Sie sind dazu eingeladen, die verschiedenen Methoden zu testen und sich unverbindlich beraten zu lassen. Für ein Gespräch oder eine kostenfreie Vorführung der Doppelmessermähwerke auf dem eigenen Betrieb können Interessierte Kontakt mit Stefan Schütz, Telefon 0171/2244982, aufnehmen. (AZ)

