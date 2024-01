Unterallgäu

06:15 Uhr

Führerschein umtauschen: Viele Unterallgäuer sind zu spät dran

Plus Am 19. Januar endet die nächste Frist für den Umtausch von Führerscheinen. Was es beim Antrag zu beachten gibt und was passiert, wenn die Frist versäumt wird.

Von Johannes Schlecker

Der Pflichtumtausch alter Papierführerscheine betrifft immer mehr Menschen in Deutschland. Die nächste Frist für die Jahrgänge 1965 bis 1970 läuft am 19. Januar 2024 ab. Der Hintergrund der Umtauschaktion: Führerscheine sollen künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Außerdem sollen alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden. Wer wann an der Reihe ist, regelt ein gesetzlich vorgegebener zeitlicher Stufenplan. So sollen eine Überlastung der Behörden und lange Wartezeiten vermieden werden. Wir haben uns bei den Führerscheinstellen in Memmingen und im Unterallgäu über den aktuellen Stand erkundigt?

Wie viele Anträge sind bislang eingegangen?

Wie viele Anträge sind bislang eingegangen?

