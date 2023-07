Unterallgäu

vor 49 Min.

Hakenkreuz auf Ortsschild: Welche Konsequenzen drohen?

Plus Immer wieder werden Häuser oder Gegenstände im Unterallgäu besprüht oder beschmiert. Doch welche Strafe droht den Tätern eigentlich?

Von Johannes Schlecker Artikel anhören Shape

Immer wieder werden in der Region Häuser, Verkehrsschilder oder Parkbänke besprüht oder beschmiert. Erst kürzlich haben beispielsweise Passanten einen unbekannten Täter dabei beobachtet, wie er das Bahnhofsgebäude in Sontheim mit Graffiti „verziert“ hat. Und in Legau wurde das Ortsschild mit einem Hakenkreuz verunstaltet. Doch was würde auf die Täter zukommen, wenn sie erwischt werden? Gibt es einen Unterschied, ob es sich um Graffiti handelt oder Nazi-Symbole verwendet werden?

Graffiti und weitere Schmierereien im Unterallgäu: Was sieht das Gesetz vor?

Bei einem Graffiti ohne strafrechtlich relevanten Inhalt sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor, erklärt Isabel Schreck, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben/Südwest. Bei einer Sachbeschädigung durch Nazi-Symbole liege zusätzlich eine Straftat wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vor. Auch hier sehe das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen