Heimat neu entdecken: Das plant das Unterallgäu zum Landkreisjubiläum

Zum 50-jährigen Bestehen gibt es ein heimatkundliches Programm - zum Beispiel mit Radtour entlang einer alten Bahnstrecke und kulinarischem Museumsrundgang.

Wäre es vor 50 Jahren nicht anders gekommen, würden die Unterallgäuer heute nicht im Unterallgäu leben, sondern vielleicht in "Kneipps Heimat", im "Sieben-Schwaben-Kreis" oder im "Vorderallgäu". Das zumindest waren Namensvorschläge für den neuen Landkreis, der am 1. Juli 1972 gegründet wurde. In diesem Sommer jährt sich die Geburtsstunde des Unterallgäus zum 50. Mal. Für den Landkreis ist das ein Grund zum Feiern - mit vielen Veranstaltungen.

Im Landkreis Unterallgäu ist zum Jubiläum einiges geplant

Besondere Unterallgäuer Persönlichkeiten und ihr Lebenswerk kennenlernen, Köstlichkeiten der Allgäuer Küche probieren oder geschichtsträchtige Burgen und kunstvolle Kirchen entdecken: Zum runden Geburtstag hat der Landkreis ein heimatkundliches Programm zusammen mit Kreisheimatpflegern organisiert. Es soll dazu einladen, die Region neu zu entdecken.

"Schätze im Markt Pfaffenhausen" heißt es am Samstag, 2. Juli. Ab 14.30 Uhr steht eine Führung durch die Ulrichskapelle im ehemaligen Priesterseminar auf dem Programm. Anschließend wird die Bierzapfhahnsammlung der Storchenbrauerei besichtigt.

Um besondere Unterallgäuer Persönlichkeiten und ihr Lebenswerk dreht sich eine Tour am Sonntag, 17. Juli, zum Fahrzeugmuseum von Hans Bienert in Lautrach und zur Straußenfarm von Andreas Guggenberger in Kardorf. Los geht es um 13.30 Uhr.

Bei einer Kultur-Radtour entlang der alten Bahnstrecke Memmingen-Legau am Sonntag, 7. August, ab 13.30 Uhr erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über die Geschichte der Lokalbahn, die auch "Legauer Rutsch" genannt wurde. Die Tourenleitung übernimmt Irene Pohl vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Memmingen. Für den kulturellen Teil ist Kreisheimatpflegerin Monika Zeller zuständig.

Einen kulinarischen Rundgang durch das Bauernhofmuseum Illerbeuren bietet Monika Zeller am Freitag, 12. August, an. Ab 13 Uhr erläutert sie die Geschichte des Museums sowie die Kulturgeschichte der Allgäuer Küche. Es gibt verschiedene Kostproben.

Eine Rundfahrt zur Kronburg, zum Hohen Schloss in Bad Grönenbach und zur Mindelburg ist am Samstag, 10. September, geboten. Die Tour mit Mittagspause in Kronburg startet um 9.15 Uhr am Landratsamt in Mindelheim. Zur Besichtigung der geschichtsträchtigen Bauwerke laden die Kreisheimatpfleger Bernhard Niethammer, Markus Fischer und Christian Schedler ein.

Glanzlichter des Barock erlebt, wer bei einer Rundfahrt zu vier bedeutenden Barock-Kirchen teilnimmt. Die Fahrt findet am Samstag, 17. September, statt. Start ist um 9 Uhr am Landratsamt in Mindelheim. Von dort geht es nach Unterrammingen, Kirchsiebnach, Mussenhausen und Maria Steinbach. Mittagspause ist in Türkheim.

Ein Besuch im Kutschenmuseum und in der St.-Lukas-Stiftung in Bad Wörishofen steht am Samstag, 15. Oktober, auf dem Programm. Ab 14 Uhr besichtigen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Kutschensammlung und die wohl größte Sammlung von Krippen und religiöser Kunst in Deutschland. Außerdem erfahren sie mehr über die Persönlichkeiten, die die Sammlungen ins Leben gerufen haben.

Verschiedene Ecken des Unterallgäus haben noch immer ihre eigene Identität

Neben den Veranstaltungen des Landkreises laden auch Gemeinden und Städte im Rahmen des Jubiläums zu Angeboten ein. Eine Übersicht mit allen Veranstaltungen sowie weitere Informationen - etwa zu Ablauf, Anmeldung oder genauem Treffpunkt - sind im Internet unter www.unterallgaeu.de/jubilaeum zu finden.

Das Unterallgäu entstand 1972 im Zuge einer bayernweiten Landkreisreform aus den Altlandkreisen Mindelheim und Memmingen sowie aus Teilen der damaligen Landkreise Illertissen, Krumbach und Kaufbeuren. Nach 50 Jahren seien die verschiedenen Teile inzwischen fest miteinander verschmolzen, ist sich Landrat Alex Eder sicher. "Auch wenn ich kein gebürtiger Unterallgäuer bin und erst seit ein paar Jahren im Landkreis lebe, habe ich doch den Eindruck, dass aus den Altlandkreisen ein Landkreis geworden ist", sagt er. Dennoch hätten die verschiedenen Ecken des Unterallgäus immer noch ihre eigene Identität - ob landschaftlich oder kulturell.

Durch die Landkreisreform entstand mit dem Unterallgäu ein Kreis mit einer Größe von 1230 Quadratkilometern: Zwischen Haselbach im Norden und Legau im Süden liegen 54 Kilometer, zwischen Amberg im Osten und Heimertingen im Westen sind es 44 Kilometer. Rund 147.000 Menschen leben heute im Kreisgebiet, 1972 waren es erst 114.567 Einwohner. (AZ)