Kefir, Bohnen, Verkaufshäuschen: Das unterstützt die Öko-Modellregion Günztal

Plus Die Öko-Modellregion Günztal fördert fünf Projekte in der Region. Bei der Abschlussveranstaltung geht es um Marketing-Maßnahmen für innovative Ideen.

Der Milchhof Lerf im Unterallgäuer Dennenberg bewirtschaftet 70 Hektar Grünland und 20 Hektar Ackerland für Silomais und Kleegras. Als einziger Öko-Heumilch-Betrieb in Bayern erzeugt er sogenannte Vorzugsmilch, von der er rund die Hälfte als verschiedene Milchprodukte über den Öko-Groß- und Einzelhandel verkauft. Agraringenieur Michael Lerf kümmert sich um die Landwirtschaft mit Braunviehkühen. Sein Bruder Bernhard ist gelernter Molkereitechniker: Er veredelt die Milch in seiner Hofkäserei unter anderem zu Bio-Vorzugsmilch, Joghurt und – ganz neu – zu Bio-Rohmilch-Kefir. Über die Öko-Modellregion Günztal wurden deren Marketing-Maßnahmen für diese Produktinnovation nun mit einem Zuschuss gefördert. Bei einer Abschlussveranstaltung auf dem Lerf-Hof erhielten fünf ausgezeichnete Betriebe die Förderschilder für ihre Kleinprojekte.

Michael Lerf betreibt mit seinem Bruder Bernhard einen Heumilchbetrieb mit Schwerpunkt Milchvieh und Milchverarbeitung. Grundlage für den seit acht Jahren als Heumilchbetrieb wirtschaftenden Betrieb ist die eigene Futtererzeugung sowie eine nachhaltige Energiewirtschaft mit eigener Biogasanlage, Fotovoltaik und Hackschnitzelheizung. Neben verschiedenen"Erlebnis-Bauernhof-Angeboten" werden auf dem Hof auch Veranstaltungsräumlichkeiten vermietet.