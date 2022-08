Gasmangel: Alte Holzöfen erleben im Herbst ein Comeback

Lokal Unter gewissen Voraussetzungen dürfen im Unterallgäu von September an stillgelegte Holzöfen wieder betrieben werden. Wie sieht es im Kreis Neu-Ulm aus?

Im Herbst könnten zahlreiche stillgelegte Holzöfen ihren zweiten Frühling erleben. Denn unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Anlagen, die nicht mehr der ersten Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BlmSchV) entsprechen, wieder angeworfen werden, um Räume zu beheizen. Im Landkreis Unterallgäu gilt von 1. September an eine Allgemeinverfügung, die das möglich macht. Wie sieht es im Kreis Neu-Ulm aus?