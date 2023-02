Landrat Alex Eder will in den Bezirkstag

Die Freien Wähler im Stimmkreis Memmingen haben ihre Direktkandidaten für die Wahl im Herbst nominiert. Mariana Braunmiller möchte in den Landtag.

Die Freien Wähler im Stimmkreis Memmingen schicken Mariana Braunmiller aus Wolfertschwenden für die Landtagswahl am 8. Oktober ins Rennen. Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder zählt ebenfalls zu den Nominierten: Er kandidiert für den Bezirkstag.

Die Nominierungsveranstaltung für die Landtags- und Bezirkstagswahl der Freien Wähler für den Stimmkreis Memmingen fand im Gasthof Laupheimer in Günz statt. Nach Angaben der Partei wählten 20 stimmberechtigte Mitglieder vor etwa ebenso vielen Gästen Mariana Braunmiller mit 14 Stimmen für die Kandidatur der Wahl zum 19. Landtag. Eine Gegenkandidatin sei angetreten, die jedoch namentlich nicht genannt wurde. Braunmiller betonte, wie wichtig die Arbeit an der Basis innerhalb der Gemeinden sei, und das nicht nur auf kommunalpolitischer Ebene, sondern auch im Ehrenamt und in den Vereinen. Im Landtag möchte sie sich im sozialpolitischen Bereich engagieren, insbesondere in der Familienpolitik.

Für den Bezirkstag kandidiert Landrat Alex Eder

Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder kandidiert für die Wahl zum 17. Bezirkstag. Er ging ohne Gegenkandidat ins Rennen und wurde ohne Gegenstimme gewählt. Eder betonte, dass die Landkreise mit dem Bezirk auf vielfältige Weise eng verbunden sind und dass er sich auch in dieser dritten kommunalen Ebene für die Region einsetzen möchte. Nicht zuletzt auch, weil sich der Bezirk über die Bezirksumlage aus den Mitteln der Landkreise und damit auch der Gemeinden finanziert, bestünde ein großes Interesse darin, sich auch auf dieser Ebene einzubringen. Der Landkreis Unterallgäu bezahle im Jahr 2023 rund 49 Millionen Euro Umlage an den Bezirk. (AZ)