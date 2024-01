Unterallgäu

Mobilitäts-Modellprojekt: ÖPNV in der Region soll attraktiver werden

Plus In Memmingen kommt das Modellprojekt "MUT" erneut auf den Tisch. Vorhaben gehen über Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus. Das sind die Ziele und Kosten.

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Memmingen und im Unterallgäu könnte attraktiver werden. Über das "Wie" hatten sich im vergangenen Jahr bereits die Mitglieder des Ausschusses für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr auseinandergesetzt - und zwar im Rahmen des Projektes "MUT - Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt 2.0". Dieses Projekt, an dem neben der Stadt Memmingen auch das Unterallgäu, der Landkreis Günzburg, der Verkehrsverbunds Mittelschwaben (VVM) sowie die Flexibus KG beteiligt wären, beschäftigte jetzt im Finanz- und Hauptausschuss. Amtsleiterin Sabine Ganser erklärte Inhalte und entsprechende Kosten dazu. Für die fünf Verbundpartner gehe es um fünf Teilprojekte:

"MUTig innovativ": Dahinter steckt die Einfachheit beim Ticket-Kauf. Fahrgäste müssen kein Ticket mehr erwerben, sondern können sich beim Einsteigen im Bus an einem Validator mit Bankkarte einchecken. Abends wird das Fahrentgelt (mit Bestpreisberechnung) vom Konto abgebucht. "Ein Quantensprung", kommentierte Ganser dazu.





"MUTig digital": Eine sogenannte multi- und intermodale Mobilitätsplattform soll sämtliche Angebote zusammenführen. Dienste - vom Linienbus über Rufbus und Flexibus bis E-Bike-Verleih - könnten so nicht nur abgefragt, sondern gebucht und bezahlt werden.





"MUTig unterwegs": Bei diesem Teilprojekt geht es unter anderem darum, die Betriebszeiten auszuweiten, sodass Fahrgäste auch in den frühen Morgenstunden zur Arbeit kommen oder abends den ÖPNV zum Ausgehen nutzen können. Im Stadtverkehr Memmingen könnte die Bevorrechtigung für Busse, also eine grüne Welle, kommen. Ampel und Fahrzeug "kommunizieren" so miteinander, dass stets freie Fahrt herrscht. Außerdem könnte eine neue Stadtlinie "Gewerbegebiet Nord/ Steinheim " geschaffen werden.





"MUTig verankert": Der attraktive ÖPNV soll im Stadt- und Dorfbild ebenso ansprechend wirken. Haltestellen könnten ertüchtigt und mit einem einheitlichen Design ausgestattet werden. Zum Projektkonzept gehöre auch, dass an ausgewählten Haltestellen Fahrradabstellmöglichkeiten und Wartehäuschen beziehungsweise Überdachungen angebracht werden.





"MUTig attraktiv": Die Maßnahmen müssten aktiv und intensiv beworben werden. Potenzielle Fahrgäste sollten bestmöglich über den ÖPNV informiert sein und diesen somit als positiv beziehungsweise als Alternative zum eigenen Auto wahrnehmen.

Das Projekt ist nicht gänzlich unbekannt. Bereits vor rund einem Jahr hatte Busunternehmer Josef Brandner den Kreisrätinnen und Kreisräten aus dem Unterallgäu „MUT“ präsentiert, dem das Bundesamt für Güterverkehr dann jedoch die erhoffte Förderung versagte. Vergangenen Sommer rief dann das Bundesamt für Logistik und Mobilität dazu auf, Modellprojekte zur Verbesserung des ÖPNV einzureichen – und wählte das überarbeitete „MUT 2.0“ zusammen mit vier weiteren als „besonders herausragendes“ und damit grundsätzlich förderwürdiges Projekt aus. Bundesmittel sind somit in Aussicht gestellt. Eine definitive Kostenzusage stehe noch aus. Derzeit wird für das Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von 24,25 Millionen Euro gerechnet. Die Förderquote betrage maximal 80 Prozent, also 19,4 Millionen Euro. Somit müssten Eigenmittelanteile in der Höhe von 4,85 Millionen Euro getragen werden, die sich - je nach Betroffenheit - auf die fünf Verbundpartner aufteilen.

