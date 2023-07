Nach Sturm Ronson: Vorsicht bei Waldbesuch und Waldarbeit

Das Unwetter in dieser Woche hat auch in der Region große Schäden angerichtet. Das sollten Waldbesitzende jetzt beachten.

Der Sturm in der Nacht zum 12. Juli hat auch im Wald Schäden angerichtet. Starke Böen rissen zahlreiche Bäume ab oder warfen sie um, teilweise brachen selbst starke Buchen in der Mitte entzwei. Größere, flächige Schäden sind im Wald zum Glück nicht entstanden. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim warnt deshalb davor, in den nächsten Tagen im Wald unterwegs zu sein. Die Waldwege seien stellenweise noch nicht begehbar, Windböen könnten immer noch Äste aus den Baumkronen wehen und gefährden die Waldbesucher.

Das sollten Waldbesitzer nach Sturm Ronson beachten

Waldbesitzer sollten ihre Wege zeitnah freiräumen, informiert die Behörde weiter. Viele einzelne Fichten lägen nun am Boden oder sind beschädigt, diese sollten Waldbesitzende zeitnah aufarbeiten und aus dem Wald transportieren. Sonst entsteht in den nächsten vier Wochen erhebliches Brutmaterial für Borkenkäfer. Starkes Laubholz könnte hingegen aus Naturschutzgründen auch im Wald liegen bleiben - Fördermittel gibt es dazu über das „Vertragsnaturschutzprogramm Wald“.

Wichtig dabei: Grundsätzlich sollten Waldbesitzende bei der Beseitigung der Schäden die Arbeitssicherheit in den Vordergrund stellen. Die Förster des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach - Mindelheim beraten dabei, die Schäden sachgemäß und sicher zu beseitigen. Der zuständigen Förster kann unter Telefon 08261/9919-6000 erfragt oder unter www.waldbesitzer-portal.bayern.de/foersterfinder gesucht werden. (AZ)