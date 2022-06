Unterallgäu

vor 16 Min.

Party-Stimmung trotz Wetter-Kapriolen: Bei Ikarus feiern 75.000 Techno-Fans

Lokal Tausende Fans lassen sich beim Ikarus-Festival in Memmingerberg auch von Starkregen nicht vom Feiern abhalten. Was war gut, was nicht?

Von Daniel Halder

75.000 Menschen haben laut Veranstalter an Pfingsten in Memmingerberg die Rückkehr des Festival-Gefühls gefeiert. Denn die sechste Ikarus-Auflage bot im Guten wie im Schlechten, was dazu gehört: drängelnde Massen, teure Preise, zwei längere Unwetter-Unterbrechungen und verschlammte Wege auf dem Campingplatz. Ja, so fühlt sich Festival an. Wer in zwei Corona-Jahren gezweifelt hatte, ob es wieder so werden kann, bei "Ikarus 2022" feierten die Massen, als hätte es die Pandemie nie gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .