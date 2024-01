Unterallgäu

13:00 Uhr

Peta wirft möglichen Milchlieferanten von Ehrmann Tierquälerei vor

Plus Die Tierschutzorganisation Peta stellt wegen Videoaufnahmen Strafanzeigen gegen vier Allgäuer Milchbetriebe und konfrontiert damit die Molkerei Ehrmann.

Für Pressemitteilungen mit reißerischen Überschriften ist Peta bestens bekannt. "Für Molkerei Ehrmann festgebunden, gequält und ausgebeutet?" lautet der Betreff der jüngsten E-Mail, welche die Tierrechtsorganisation an Medien verschickt hat. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen vier Milchbetriebe aus dem Allgäu. Diese liefern oder lieferten möglicherweise Kuhmilch an die Molkerei Ehrmann.

Ende Oktober wurde Peta nach eigenen Angaben Videomaterial zugespielt, das in den vier Milchbetrieben aufgenommen worden sein soll. "Zum Zeitpunkt der Aufnahmen waren an den Eingängen der Höfe Schilder mit dem Aufdruck "Ehrmann" angebracht", teilt die Organisation mit. Peta vermutet deshalb, dass die Betriebe den Joghurthersteller beliefern. Die Bilder zeigen an kurzen Ketten, Metallbügeln und Halsbändern festgebundene Rinder. "Auf harten und kaum eingestreuten Betonböden fristen sie ihr Dasein am selben Platz, an dem sie essen, schlafen, ruhen und ihre Notdurft verrichten", beschreibt Peta die Aufnahmen. "Nicht einmal umdrehen können sie sich dort."

