SEK rückt an: Ehestreit löst Polizei-Großeinsatz in Egg an der Günz aus

Am Montagnachmittag rückten zahlreiche Polizisten und ein Spezialeinsatzkommando ins Unterallgäu aus. Eine Frau war auf ihren Ehemann losgegangen.

Ein Polizei-Großeinsatz in Egg an der Günz sorgt am Montagnachmittag für Gesprächsstoff im Unterallgäu. Laut Polizei gab es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 58-jährigen Ehepaar. Die Ehefrau hat demnach auf ihren Partner eingeschlagen und ihn mit Geschirr beworfen. Der Einsatz sei laut eines Sprechers der Polizei inzwischen beendet.

Großeinsatz der Polizei im Unterallgäu in Egg an der Günz: Was ist passiert?

Der Ehemann wurde dabei mit Schürfwunden und Kratzern verletzt. Nachdem die erste Streife der Memminger Polizei eintraf, randalierte die Frau in der Wohnung, der Ehemann befand sich bereits draußen. Der berichtete der Polizei, dass die Frau ein Samuraimesser bei sich habe.

Die Frau forderte dann die Beamten auf, in die Wohnung zu kommen, um sie zu erschießen. Die Polizisten forderten deshalb Spezialeinsatzkräfte an. Die nahmen die Frau fest - sie leistete dabei keinen Widerstand und wurde nicht verletzt. Die Polizei brachte sie in eine Fachklinik.

Gegenüber der Beamten gab die 58-Jährige jedoch an, dass sie am Vortag von ihrem Ehemann mit einem Küchenmesser bedroht worden sei. Die Beamten stellten vor Ort zwei Samuraimesser und ein Küchenmesser sicher.

Gegen die Frau leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein, gegen ihren Ehemann wegen Bedrohung.

