Unterallgäu

vor 17 Min.

Skulpturen-Sommer: Große Kunst im kleinen Pfarrdorf Frickenhausen

In Frickenhausen im Unterallgäu findet am Wochenende der 3. 3. Allgäuer Skulpturensommer statt - organisiert von Bildhauer, Maler und Karikaturist Horst W. Wendland.

Lokal Am Wochenende verwandelt der 3. Allgäuer Skulpturensommer Frickenhausen in eine Galerie. Zehn Kunstschaffende stellendrinnen und draußen aus.

Von Brigitte Hefele-Beitlich

Das kleine Pfarrdorf Frickenhausen bei Egg verwandelt sich am kommenden Wochenende wieder in eine Kunstgalerie: Der Bildhauer, Maler und Karikaturist Horst W. Wendland organisiert an seinem Arbeits- und Wohnort bereits zum dritten Mal den "Allgäuer Skulpturensommer". Dabei bespielen zehn Künstlerinnen und Künstler von Freitag, 29. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, täglich von 11 bis 18 Uhr das Dorfgemeinschaftshaus und den Weg von Wendlands Haus dorthin. Er selbst präsentiert eine große Auswahl seiner Werke in seinem Galerieraum und dem angrenzenden Skulpturengarten - mit einer spektakulären Aussicht auf das Unterallgäu.

