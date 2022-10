Staus drohen: Kohlbergtunnel auf der A96 wird drei Tage lang gewartet

Wer in den kommenden Tagen mit dem Auto auf der A96 unterwegs ist, muss mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Bei Erkheim wird der Kohlbergtunnel gewartet.

Da sind Staus vorprogrammiert: Der Kohlbergtunnel auf der Autobahn A96 bei Erkheim ist von Dienstag, 11., bis Donnerstag, 13. Oktober, wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten jeweils einspurig gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, wird der Tunnel von der Autobahnmeisterei gereinigt. Fachfirmen prüfen zudem Beleuchtung, Tunnellüftung, Notrufeinrichtungen, den Tunnelfunk, die Lautsprecheranlage sowie die Brandmelde- und Brandbekämpfungseinrichtungen.

Für die Arbeiten wird jeweils abwechselnd eine Tunnelröhre gesperrt und der Verkehr durch die zweite Röhre geleitet. Von Dienstagmorgen, 7 Uhr, bis Mittwochmittag um 10 Uhr wird zunächst die Tunnelröhre in Fahrtrichtung München gesperrt. Von Mittwoch, 10 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr, ist dann die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Lindau an der Reihe. Weil der Verkehr nur einspurig durch die jeweils freie Tunnelröhre geleitet wird, kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Der 600 Meter lange Tunnel wurde einst für 26 Millionen D-Mark erbaut, 1994 fertiggestellt und früher gerne auch als "grüne Grenze" zwischen den Altlandkreisen im Unterallgäu bezeichnet.