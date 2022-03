Straßensperrung wegen Corona-Demos im Unterallgäu

Die Polizei Memmingen musste am Montag an mehreren Orten wegen Demonstrationen Straßen und Kreuzungen sperren. Die nicht angemeldeten Versammlungen verliefen friedlich.

Zum wiederholten Male haben am Montag im Dienstbereich der Polizeiinspektion Memmingen mehrere Demonstrationen der Corona-Maßnahmen-Gegner und -Gegnerinnen stattgefunden. Wie die Polizei mitteilt, fanden sich gegen 18 Uhr etwa 180 Personen am Memminger Schrannenplatz ein. In Babenhausen zählte man 157 Demonstrierende und bei der wie auch in den Wochen zuvor nicht angemeldeten Versammlung in Ottobeuren fanden sich 65 Personen ein. Alle Versammlungen verliefen störungsfrei und friedlich. Die Polizei musste kurzfristig Straßen und Kreuzungen sperren. (AZ)