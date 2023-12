Tipps für umweltfreundliche Feiertage: Wie Abfälle richtig entsorgt werden

Geschenkpapier, Kerzenreste, kaputte Lichterketten und Co.: Wohin damit nach Weihnachten? Die Abteilung Abfallwirtschaft des Landkreises Unterallgäu gibt Tipps.

Ein geschmücktes Zuhause, gutes Essen, ein Christbaum und Geschenke erfreuen die Menschen an Weihnachten. An Silvester werden Feuerwerkskörper gezündet und es knallen die Sektkorken. Häufig fallen durch die Feiertage mehr Abfälle an als üblich. Wie man diese richtig entsorgt und unnötigen Müll vermeidet, hierzu gibt die Abfallwirtschaft des Landkreises Unterallgäu folgende Tipps.

Der Weihnachtsbaum kann nach den Festtagen gehäckselt und auf dem eigenen Grundstück kompostiert werden. Wenn das nicht möglich ist, kann er an den Kompostanlagen oder an den Wertstoffhöfen mit Grüngutcontainern abgegeben werden. Wichtig ist, dass die Zweige vollständig abgeschmückt sind. Lässt sich Dekorationsspray nicht mehr entfernen, muss der Baum über den Restmüll entsorgt werden.

Die Umwelt und den Geldbeutel schont, wer die Weihnachtsdekoration über mehrere Jahre wiederverwendet. Geht ein Gegenstand kaputt, handelt es sich bei Dekoartikeln in der Regel um Restmüll. Auch zerbrochene Christbaumkugeln oder Trinkgläser gehören in die Restmülltonne.

Von den Geschenken bleibt nach dem Auspacken meist ein großer Berg an Verpackung übrig. Papier, Pappe und Karton sind Altpapier und werden über die blaue Tonne oder den Wertstoffhof richtig entsorgt. Leichtverpackungen aus Kunststoff gehören in die gelbe Tonne.

Bei Plätzchen oder Kuchen greift man gerne zu. Das bei der Herstellung verwendete Backpapier kann allerdings nicht recycelt werden und gehört in die Restmülltonne.

Wachsreste vom Adventskranz oder den Kerzen am Weihnachtsbaum können kostenfrei an allen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Bei elektronischer Beleuchtung kann durch die Verwendung von Zeitschaltuhren sowie LED-Produkten Energie gespart werden. Ist die Zeitschaltuhr oder die Lichterkette kaputt, können die defekten Elektroaltgeräte an allen Wertstoffhöfen gebührenfrei entsorgt werden.

Damit bestenfalls keine Essensreste übrig bleiben, sollten verderbliche Lebensmittel nur in verbrauchbaren Mengen gekauft werden. Kann dennoch nicht alles gegessen werden, sind Essensreste über den eigenen Kompost oder die Biotonne richtig entsorgt. Neben dem guten Essen gönnt man sich gerne mal einen Glühwein oder Sekt. Leere Flaschen gehören anschließend in den Altglascontainer.

Wer selbst Feuerwerkskörper zündet oder Reste auf seinem Grundstück findet, entsorgt diese abgekühlt über den Restmüll.

Im neuen Jahr werden alte Kalender weggeworfen. Diese entsorgt man über die blaue Tonne oder am Wertstoffhof als Altpapier.

Informationen gibt es auch auf der Internetseite des Landkreises Unterallgäu unter www.unterallgaeu.de/abfall. Bei Fragen ist die Abfallberatung unter Telefon 08261/995-8090 erreichbar. (AZ)