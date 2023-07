Unterallgäu

Von Flensburg nach Buxheim – und das mit dem Fahrrad

Plus Melchior Müller hat schon zahlreiche verrückte Aktionen absolviert – für einen guten Zweck. Nun startet er wieder: zu einer dreitägigen Nonstop-Tour.

„Natürlich halten mich einige für total verrückt.“ Das sagt Melchior Müller über sich selbst. Und das hat einen Grund: Hat der 57-Jährige schon in den vergangenen Jahren immer wieder aufsehenerregende Aktionen auf dem Mountainbike durchgezogen, so legt er nun eine Schippe drauf: Er will von Flensburg an der dänischen Grenze mit dem Fahrrad rund 1000 Kilometer bis zu seinem Heimatort Buxheim fahren – und zwar nonstop. Das heißt: mit zwei Nächten ohne Schlaf.

Melchior Müller, der als Maschinenbau-Abteilungsleiter bei der Firma Multivac in Wolfertschwenden arbeitet, nimmt diese Strapazen aber nicht aus Spaß an der Freud auf sich. Auch dieses Mal fährt er – wie schon so oft – für den Verein „Radeln und helfen“ – und will mithilfe seiner verrückt anmutenden Aktion möglichst viele Spenden für bedürftige Kinder sammeln.

