Unterallgäu

Waffen an Schulen, Diebstahl und Drogen: So arbeitet die Polizei

Plus Hauptkommissar Bernd Rettensberger ist Jugendbeamter bei der Polizeiinspektion Memmingen. Was er in seinem Arbeitsalltag im Unterallgäu alles erlebt.

Von Maike Scholz

Mobbing und Beleidigungen, Gewaltdelikte und Waffen in der Schule: Bernd Rettensberger hat schon vieles gesehen und erlebt. Der Hauptkommissar der Polizeiinspektion Memmingen ist seit dem Jahr 1998 Jugendbeamter. In der Arbeitsgruppe (AG) Jugendkriminalität hat er im Schnitt zwischen 15 und 20 offene Vorgänge. „Wir betreuen 35 Schulen in unserem Dienstbereich“, erzählt er. Der Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Memmingen umfasst die kreisfreie Stadt Memmingen sowie 27 Gemeinden im Landkreis Unterallgäu, in Summe also etwa 107.000 zu betreuende Einwohner. Als Jugendbeamter möchte er fester und zuverlässiger Ansprechpartner für Schulen und die Jugendhilfe sein. Diese Konstanz sei wichtig – für das nötige Hintergrundwissen.

Wie erreichen Rettensberger die Fälle? Die Beamten des Streifendienstes sind als Erste am sogenannten Ereignisort und leiten die Maßnahmen ein. Jegliche Fälle, mit denen sie dort konfrontiert werden, werden später, wenn notwendig, von der Dienstgruppe bearbeitet oder gehen aufgrund ihrer Komplexität und Besonderheit in die Verfügungsgruppe sowie Ermittlungsgruppe. Die AG Jugendkriminalität ist Teil der Ermittlungsgruppe. Zudem ist Rettensberger beispielsweise in Kontakt mit Schulen.

