Unterallgäu

05:45 Uhr

Warum gibt es bei Gewittern immer wieder Stromausfälle?

Früher wurden bei Stromausfall Taschenlampen und Kerzen rausgekramt und statt fernzusehen hat man mal wieder ein Buch gelesen. Heutzutage hat man praktische Handy-Taschenlampen und Laptops, die mit Akku laufen. Dafür ist ein Stromausfall nicht mehr ganz so gemütlich.

Plus Der Blitz schlägt ein und der Strom fällt aus. Wie hängen diese Phänomene zusammen? Und wieso fällt der Strom zum Beispiel in Pleß häufiger aus als in anderen?

Von Judith Schneider Artikel anhören Shape

Zuerst leuchtet es draußen hell auf, als hätte jemand eine riesige Glühbirne am Himmel angeknipst. Dann gehen drinnen plötzlich die echten Glühbirnen aus. Stromausfall. Viele Unterallgäuer Haushalte waren bei einem schweren Gewitter Mitte Juli davon betroffen. Aber warum fällt bei Gewittern öfter als sonst der Strom aus?

Der erste Gedanke: Wahrscheinlich hat ein Blitz in die Stromleitung eingeschlagen. Schließlich hat so ein Blitz eine elektrische Spannung von bis zu 100 Millionen Volt, während es im Stromnetz gerade mal 230 Volt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

