Wer mag mitmachen beim Lederhosentraining?

Im Unterallgäu soll das bayerische Sportangebot ab April zum Einsatz kommen. Jetzt werden noch Trainerinnen und Trainer dafür gesucht.

Ein Besuch auf dem Oktoberfest war die Geburtsstunde des Lederhosentrainings. Hinter dem markanten Namen verbirgt sich die Idee des Berchtesgadeners Klaus Reithmeier, Menschen fernab von miefiger Fitnessstudio-Luft und kostenintensiven Trainings ein Angebot zur sportlichen Betätigung zu unterbreiten, das nicht nur Spaß macht, sondern auch fit hält. In 15 bayerischen Städten hat das Sportangebot in der freien Natur schon etliche Anhängerinnen und Anhänger. Für das Unterallgäu und Memmingen werden noch Trainerinnen und Trainer gesucht. Die Ausbildung ist kostenlos.

Lederhosentraining findet im wöchentlichen Rhytmus statt

Das kostenlose Training findet im wöchentlichen Rhythmus statt. Als Trainingsgerät wird ausschließlich das eigene Körpergewicht zum Einsatz kommen. Auch im Unterallgäu und in Memmingen soll das Konzept ab April 2023 angeboten werden. Jeden Montag um 19 Uhr können sich dann Bürgerinnen und Bürger in je 60-minütigen Trainingseinheiten zum gemeinsamen Ganzkörper- und Beweglichkeitstraining treffen. Lederhosen tragen müssen dort übrigens nur die Trainerinnen und Trainer, die mit der markanten Sportbekleidung vor allem zum Ausdruck bringen, dass es sich beim Lederhosentraining nicht um einen aus Übersee importierten Fitnesstrend handelt, sondern um ein niedrigschwelliges Angebot von Bayern für Bayern.

Bevor das gemeinsame Sporttreiben starten kann, sucht die Gesundheitsregion plus Unterallgäu-Memmingen, die das Angebot federführend in die Region holen will, noch Freiwillige, die sich zur Trainerin oder Trainer ausbilden lassen wollen. Ausbildung und Zertifizierung sind kostenfrei und dauern einen Tag. Vorgesehen ist hierfür der 18. März in Kempten. Im Anschluss an die Ausbildung erhalten die Lederhosentrainerinnen und -trainer ein Zertifikat. Ausbilden lassen kann sich, wer über die notwendige Grundqualifikation verfügt, wer also eine Ausbildung in Sportwissenschaften oder Sportpädagogik, Physiotherapie oder als Übungsleiterin oder Übungsleiter absolviert hat.

Hier kann man sich zum Lederhosentrainer ausbilden lassen

Eine unverbindliche Einführungsveranstaltung zur Information und zu den Rahmenbedingungen des Lederhosentrainings findet am Freitag, 3. März, um 19 Uhr bei f + p in Kempten statt, Lindauer Straße 119, Eingang Fitness. Eine Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich. Den Link gibt es bei Anmeldung an Nicola Galm, Mail gesundheitsregionplus@memmingen.de, Telefon 08331/ 850-751. (AZ)