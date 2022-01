Unterallgäu

06:00 Uhr

Wie es mit dem Ausbau der Babenhauser Ortsdurchfahrt weitergeht

Dieser Abschnitt der MN8 in Babenhausen wird heuer zur Baustelle.

Plus Mehr als fünf Millionen Euro fließen 2022 in das Unterallgäuer Straßennetz. Der Ausbau der Babenhauser Ortsdurchfahrt gehört zu den großen Projekten.

Von Sabrina Karrer

Zur Zeit rollt wieder Verkehr über die Kreisstraße MN8, die durch Babenhausen führt. Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt ruhen in der kalten Jahreszeit. Doch schon bald müssen sich die Menschen aus dem Fuggermarkt und der Umgebung abermals auf Umwege gefasst machen: Der Ausbau geht im Frühjahr weiter. Aber nicht nur in der Marktgemeinde investiert der Landkreis Unterallgäu 2022 ins Straßennetz. Hier kommt eine Übersicht der Projekte, die auf der Agenda stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen