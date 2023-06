Unterallgäu

19.06.2023

Zu wenig Wasser in Pleß - Notversorgung aus Boos

Vorerst wird der Notverbund der Wasserversorgung „Beim Andasch“ noch einige Tage bestehen bleiben. Von dort aus wird die Pleßer Wasserreserve aus Boos mitversorgt. Langfristig will Pleß dort eine weitere Quelle erschließen und zusätzlich einen Notverbund mit Fellheim anstreben.

Plus Pleß muss aktuell Wasser über einen Notverbund aus Boos beziehen - auch weil viele Bürger ihre privaten Pools auffüllen. Das Problem dabei: der Brandschutz.

Von Franz Kustermann

Seit 2. Juni wird die Wasserversorgung der Gemeinde Pleß über einen Notverbund von der Trinkwasserversorgung Boos unterstützt: Gründe sind nicht nur das lang anhaltende warme Wetter und die damit verbundene Trockenheit oder ein Wasserrohrbruch in der Kartäuserstraße: Wie Bürgermeister Anton Keller auf Anfrage mitteilte, füllten heuer sehr viele Grundstücksbesitzer in der Gemeinde ihre Pools gleichzeitig. Der Wasserbezug aus der Nachbargemeinde soll nun – etwa zwei Wochen länger als geplant – weiter fortgesetzt werden. Danach rechnet der Rathauschef, dass sich die Gemeinde dann wieder selbst versorgen kann. Der Rohrbruch sei mittlerweile bereits repariert.

Wasser-Engpass in Pleß: Vorsorgen für den Brandfall

Obwohl Bürgermeister Keller im Gemeindeblatt die Bürger dazu aufgefordert hat, die Füllung ihres heimischen Schwimmbeckens bei der Gemeinde anzumelden, hätten viele unangemeldet ihren Pool volllaufen lassen. In einer Nacht seien so bis zu 70 Kubikmeter Wasser mehr als sonst verbraucht worden. Damit auch bei einem größeren Brandfall die Wasserversorgung gesichert ist, habe sich Pleß zu einem vorübergehenden Wasserbezug aus Boos entschieden, um die 250 Kubikmeter fassende Pleßer Wasserreserve „Beim Andasch“ in Boos mit einer kurzen Verbundleitung zu füllen.

