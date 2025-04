Für besondere Leistungen gibt es die Landkreis-Medaille

„Was kann ich aus meinem Körper noch rausholen?“ Diese Frage stellen sich gewiss viele der Sportlerinnen und Sportler, die Landrat Alex Eder und Benjamin Adelwarth, Kreisvorsitzender des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV), bei der Unterallgäuer Sportlerehrung ausgezeichnet haben. Diese Frage hatte sich auch Moritz Brückner gestellt, nachdem er bei einem Surf-Unfall schwer verletzt wurde. So viel sei gleich verraten: Er hat es bis zu den Paralympics nach Paris geschafft - und sein Weg ist noch nicht zu Ende. Mit seiner Lebensgeschichte wollte er die Sportlerinnen und Sportler motivieren, auch nach einem Rückschlag nicht aufzugeben, aber auch mal mit etwas abzuschließen und neue Wege einzuschlagen. Brückner war heuer der Überraschungsgast bei der Veranstaltung des Landkreises.

113 Sportlerinnen und Sportler und 30 Mannschaften haben Eder und Adelwarth für ihre Leistungen im Jahr 2024 ausgezeichnet, schwäbische, bayerische, deutsche Meister und sogar Weltmeister waren darunter. Zum Beispiel auch Gerhard Herzer, Manuel Huber, Norbert Nieder, Fabian Sailer, Erwin Schedler, Rudi Speiser, Brigitte Überle (alle TSV Babenhausen) und Elfriede Hubl (SV Greimeltshofen). „Durchhaltevermögen, auch nach einer Verletzung oder Niederlage, das zeichnet Sie aus“, sagte Landrat Eder zu den Geehrten. Sie seien die Repräsentanten des Sports im Unterallgäu. Adelwarth betonte, Sport bedeute auch Heimat, Geborgenheit und Emotionen. Und emotional war die Ehrung, etwa als die Vertreter des Tauziehclubs Allgäu Power Zell die Bühne betraten und jubelnd ihren Weltmeister-Pokal in die Höhe stemmten.

Para-Sportler Moritz Brückner ist als Überraschungsgast dabei

Nicht nur erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler wurden ausgezeichnet. „Ein Sportverein funktioniert nur mit ehrenamtlichem Engagement“, erklärte Eder. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz geehrt wurden Karl Beck vom SC Unterrieden und Stefanie Huber vom TSV Ettringen. Dann stieg die Spannung, als der Ehrengast angekündigt wurde. Moritz Brückner, gebürtig aus Buxheim, sitzt seit 2019 im Rollstuhl. Im Urlaub in Chile hatte er einen Surf-Unfall „Mein Endgegner war der Sandboden“, beschrieb er. Es war mucksmäuschenstill, als er erzählte, wie er von einer Welle unter Wasser geschleudert wurde, versuchte, wieder an die Oberfläche zu gelangen und dabei merkte: Seine Beine gehorchen ihm nicht mehr. Ein Freund rettete ihn schließlich aus dem Wasser. Mühsam musste er lernen, seinen Körper neu zu steuern. Immer wieder stellte und stellt er sich die Frage: „Was kann ich aus meinem Körper noch rausholen?“ Klarinette spielen und Tanzen geht seit dem Unfall nicht mehr. Doch entdeckte er neue Aktivitäten, zum Beispiel das Rollstuhlrugby. „Da knallt’s und scheppert’s. Das mag ich“, beschreibt er den Sport. Bei den Paralympics in Paris belegte er mit seinem Team den achten Platz. Aber natürlich hat er noch viele weitere Ziele, sportliche und private.

Gerne gab Moritz Brückner den geehrten Sportlerinnen und Sportlern Autogramme. Foto: Eva Büchele/Landratsamt Unterallgäu

Die Sportlerinnen und Sportler nutzten im Anschluss die Gelegenheit, sich Autogramme zu holen, Fotos zu machen und den jungen Mann mit ihren Fragen zu löchern. Für musikalische Umrahmung und einen stimmungsvollen Ausklang der Ehrung sorgten die Musiker Stephan Winkler und Jens Beyer.