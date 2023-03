Unfall im Feierabendverkehr: Feuerwehr muss Frau aus Auto befreien

Bei Unterbalzheim sind am Freitagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Die Feuerwehr setzt hydraulische Rettungswerkzeuge ein.

Kurz nach 16.30 Uhr kam es am Freitagnachmittag nördlich von Unterbalzheim (Alb-Donau-Kreis) zu einem Unfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Die Fahrerin war nach ersten Informationen vor Ort mit ihrem Mercedes von Dietenheim kommend auf der Landesstraße 260 in Richtung Balzheim unterwegs, als ein Opel Agila aus der Einmündung des Carl-Otto-Wegs vom Gewerbegebiet her auf die Landesstraße einfuhr. Der Fahrer hatte offenbar nicht auf den Verkehr auf der vorfahrtsberechtigten Straße geachtet, so die Einschätzung der Polizei. Beim Zusammenstoß der beiden Autos drehte sich der Agila um 180 Grad und kam am Rande des vorbeiführenden Radwegs zum Stehen. Der Mercedes kam nach 50 Metern rechts von der Fahrbahn ab und blieb im danebenliegenden Acker stecken.

Feuerwehr muss Fahrerin aus Auto befreien

Der Opel-Fahrer blieb erstem Anschein nach unverletzt. Um die Fahrerin des Mercedes schonend retten zu können, musste die Feuerwehr Dietenheim mithilfe hydraulischer Rettungswerkzeuge die Fahrerseite des Autos öffnen. Danach konnte sich der Rettungsdienst um die Frau kümmern. Im Mercedes hatten sowohl die Airbags als auch das automatische E-Call-Alarmsystem ausgelöst.

Die Feuerwehr Balzheim übernahm die Verkehrsabsicherung. Näheres zur Schwere der Verletzungen und zur Schadenshöhe wird die Polizei im Laufe des Samstags bekannt geben.