Zusammenstoß bei Unterbalzheim: Autofahrer wird leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und etwa 35.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag bei Unterbalzheim ereignet hat. Ein 50 Jahre alter Mann musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden

Den Unfallhergang schildert die Ulmer Polizei wie folgt: Gegen 16 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Nissan die Kreisstraße 7419 aus Wain kommend in Richtung Unterbalzheim. An der Kreuzung zur L 260 wollte er nach links in Richtung Dietenheim abbiegen. Dabei übersah er ein aus Richtung Dietenheim kommendes Auto und missachtete dessen Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der 50 Jahre alte Fahrer des aus Richtung Dietenheim kommenden Wagens wurde leicht verletzt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Am Nissan des 75-Jährigen beläuft sich der Sachschaden laut Polizeibericht auf etwa 15.000 Euro. Am Auto des Verletzten sind es etwa 20.000 Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen der Vorfahrtsverletzung und einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten. (AZ)