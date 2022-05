Altenstadts älteste Einwohnerin sprüht mit 100 Jahren vor Lebensfreude

Plus Maria Steinhauser feiert in Untereichen ihren ersten dreistelligen Geburtstag. Ein Besuch bei der lebenslustigen Jubilarin.

Als Maria Steinhauser im Jahr 2017 Besuch von unserer Redaktion bekam, konnte niemand vorhersehen, ob es vielleicht in fünf Jahren zu dem gleichen Anlass ein Wiedersehen zu geben würde. Damals war es ihr 95. Geburtstag. Nun feierte sie ihr 100. Wiegenfest - und wieder war unsere Redaktion bei ihr zu Gast.